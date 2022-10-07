Из любви к мужу: Проклова объяснила скандальные заявления Пугачевой

Актриса Елена Проклова объяснила, как понимает скандальные заявления Аллы Пугачевой, которыми та изобилует в последнее время. Сначала просьба признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным* и полная солидарность с его взглядами на происходящее, теперь – оскорбления россиян, которые, мол, «были холопами, стали рабами» - Примадонна разошлась перед своим отъездом из страны не на шутку. Проклова предлагает посмотреть на позицию Пугачевой как жены своего мужа.

«Вам не кажется, что она это сделала, поддерживая своего мужа — так, собственно говоря, делает любая нормальная жена, женщина», - цитирует актрису ФАН.

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А вот многие другие знаменитости не так лояльны к Алле Пугачевой. Например, Сергей Соседов призывает забыть артистку и перестать ее постоянно обсуждать.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента