Из Латвии в Турцию: Максим Галкин объявил о своих дальнейших планах

Телеведущий, юморист Максим Галкин уже пятый месяц живет за границей. Артист забрал жену Аллу Пугачеву и детей Лизу и Гарри и скрылся в Израиле, где успел не только отдохнуть, но и поработать – в июне у него был большой тур по городам страны, и за его выступлениями, к слову, пристально следили. Поскольку он не раз позволял себе много жестких выпадов в адрес Родины и прошелся персонально по отдельным знаменитостям.

Ограничиваться Землей Обетованной Галкин не намерен. В августе у него будет прибалтийский вояж, осенью он собрался в Австралию, а в ближайшее время намерен выступить в Турции, где обожают отдыхать его земляки. О концерте на Анталийском побережье шоумен сообщил подписчикам сам. Пока это будет один большой концерт в театре Acıkhava под открытым небом в самом сердце курорта, Анталии. Поедет ли с ним Аллу Пугачева, теперь гадают подписчики.

Кстати, сейчас все семейство уже находится в Латвии, куда перебралось в начале июля. Галкин уже похвастался подписчикам, что находится в Юрмале, где, кстати, любит бывать Алла Пугачева.