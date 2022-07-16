Из Латвии в Израиль: зачем Чулпан Хаматова решила ехать на другой конец света

В конце февраля Чулпан Хаматова перебралась в Латвию. Там у актрисы есть дом в элитном экопоселке близ Риги. Недавно она вошла в труппу Нового Рижского театра и уже выходит на сцену. А накануне стало известно, что в скором времени Чулпан поедет в Израиль.

На земле обетованной у актрисы будут гастроли. Вместе с Александром Болдачевым она представит музыкально-поэтический спектакль «Орфей». Постановки будут проходить с 9 по 14 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал КультRUист.