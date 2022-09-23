«Из кухни можно выйти на большую веранду»: Надежда Бабкина похвасталась особняком на Рублевке

Певица и телеведущая Надежда Бабкина рассказала об особняке на Рублевке, которым владеет ее семья. Сама звезда там бывает не так часто. Ей удобнее жить в московской квартире. Но когда приезжает за город, по-настоящему ощущает себя дома.

«Из кухни можно выйти прямо на большую веранду, где летом часто бывает много людей. Имеется детская — ребятишкам здесь комфортно, есть чем заняться. Лепят, рисуют, дурачатся. Игрушки, подушки…» — поделилась Надежда Бабкина.