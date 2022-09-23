«Из кухни можно выйти на большую веранду»: Надежда Бабкина похвасталась особняком на Рублевке

Певица и телеведущая Надежда Бабкина рассказала об особняке на Рублевке, которым владеет ее семья. Сама звезда там бывает не так часто. Ей удобнее жить в московской квартире. Но когда приезжает за город, по-настоящему ощущает себя дома.
«Из кухни можно выйти прямо на большую веранду, где летом часто бывает много людей. Имеется детская — ребятишкам здесь комфортно, есть чем заняться. Лепят, рисуют, дурачатся. Игрушки, подушки…» — поделилась Надежда Бабкина.
Строительством особняка и последующим его обустройством занимался сын Надежды Бабкиной, Данила. Дом, по признанию Бабкиной, просто огромный. Вся мебель в нем сделана на заказ.
«Я сказала Даниле: «Мне обязательно нужно что-то яркое». Он засмеялся: «Не переживай, будут у тебя две яркие телефонные будки, как в Лондоне». Так появились два шкафчика без ручек — такие витрины в виде телефонных будок. Я туда напихала всякой мелочи: маленькие игрушечки, сувениры. Валя Юдашкин слепил куколок — красивых, модельных — и говорит мне: «Забирай», — поделилась Надежда Бабкина.
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По материалам rr-life.ru.