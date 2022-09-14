«Из кое-кого полезла «шоколадная паста»: Юлия Салибекова пришла на «Дом-2» ради разборок с Тиграном

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова никак не может разорвать связи с проектом. А все потому, что на телестройке находится ее бывший муж и отец троих сыновей Тигран Салибеков.

На днях Юлия Салибекова вновь отметилась на Поляне, чтобы учинить разборки с Тиграном, который поносит бывшую жену в эфирах шоу.

Спускать это дело на тормозах Юлия Салибекова не намерена. Она дала понять, что готова постоять за себя и сыновей.