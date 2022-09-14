«Из кое-кого полезла «шоколадная паста»: Юлия Салибекова пришла на «Дом-2» ради разборок с Тиграном

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова никак не может разорвать связи с проектом. А все потому, что на телестройке находится ее бывший муж и отец троих сыновей Тигран Салибеков.
На днях Юлия Салибекова вновь отметилась на Поляне, чтобы учинить разборки с Тиграном, который поносит бывшую жену в эфирах шоу.
Спускать это дело на тормозах Юлия Салибекова не намерена. Она дала понять, что готова постоять за себя и сыновей.
«То, что обсуждали сегодня на «Доме-2», увидите через неделю. Ну, а я могу сказать, что из кое-кого полезла «шоколадная паста». Это невозможно было слушать. Сколько грязи и обид в человеке. Бегом в душ, смывать с себя. А зачем ездила? Все за тем же — опять сидит там, врет и грязью поливает меня», — поделилась Юлия Салибекова в микроблоге.
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Напомним, Юлия и Тигран Салибековы официально развелись минувшим летом. Расстаться мирно после десяти лет совместной жизни у них не получилось. Бывшие супруги скандалят и делят квартиры.