Из еды — обычные бутерброды: какой райдер был у Шатунова на гастролях

Более скромный список требований артиста трудно представить.
Юрий Шатунов.

Юрий Шатунов. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Концертный директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что певец при жизни был очень скромным человеком. Например, его райдер на гастролях можно фактически назвать спартанским.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«В райдере у нас не было никаких особых условий. Чай, кофе, бутерброды, минеральная вода», — раскрыл Кудряшов.

Он также вспомнил, что Юра Шатунов очень любил порядок и соблюдал идеальную чистоту у себя в гостиничном номере, автоматически заправляя кровать после пробуждения. Кудряшов всегда удивлялся, зачем он это делает, ведь есть же горничные.

Источник: aif.ru.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  