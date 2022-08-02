Из еды — обычные бутерброды: какой райдер был у Шатунова на гастролях

Концертный директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что певец при жизни был очень скромным человеком. Например, его райдер на гастролях можно фактически назвать спартанским.

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«В райдере у нас не было никаких особых условий. Чай, кофе, бутерброды, минеральная вода», — раскрыл Кудряшов.