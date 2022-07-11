Из белого золота: счастливый Максим Галкин засветил шикарное кольцо на безымянном пальце

Телеведущий и пародист Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уже почти пять месяцев не живут в России.

Семейство некоторое время находилось в Израиле, затем перебралось в Латвию. Алла Пугачева ранее высказывалась, что к осени обязательно вернется в Россию, ведь ее детям нужно идти в школу.

А вот Максим Галкин, напротив, все делал для того, чтобы публика понимала — он возвращаться в Россию не намерен. По этой причине поползли слухи, что в звездной паре появились разногласия, которые могут довести и до развода.

Чтобы доказать беспочвенность этих домыслов, Максим Галкин как бы невзначай засветил на видео главный атрибут семейной верности и счастья — кольцо на безымянном пальце.

Анонсируя свои концерты в Эстонии, шоумен так активно жестикулировал правой рукой и тыкал ею в камеру, что не увидеть кольца невозможно.

Украшение из белого золота эффектно поблескивало на безымянном пальце правой руки Максима Галкина.