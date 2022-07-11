Из белого золота: счастливый Максим Галкин засветил шикарное кольцо на безымянном пальце

Телеведущий и пародист Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уже почти пять месяцев не живут в России.
Семейство некоторое время находилось в Израиле, затем перебралось в Латвию. Алла Пугачева ранее высказывалась, что к осени обязательно вернется в Россию, ведь ее детям нужно идти в школу.
А вот Максим Галкин, напротив, все делал для того, чтобы публика понимала — он возвращаться в Россию не намерен. По этой причине поползли слухи, что в звездной паре появились разногласия, которые могут довести и до развода.
Чтобы доказать беспочвенность этих домыслов, Максим Галкин как бы невзначай засветил на видео главный атрибут семейной верности и счастья — кольцо на безымянном пальце.
Анонсируя свои концерты в Эстонии, шоумен так активно жестикулировал правой рукой и тыкал ею в камеру, что не увидеть кольца невозможно.
Украшение из белого золота эффектно поблескивало на безымянном пальце правой руки Максима Галкина.
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Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева живут в браке уже более десяти лет, и за это время не давали поводов для пересудов о неблагополучии в семье.
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