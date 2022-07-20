Ивар Калныньш отказался сниматься в российском кино

В своем интервью Ивар Калныньш сказал, что отныне его участие в российских проектах прекращается. 73-летний актер заявил, что о своих прошлых работах не жалеет (ведь именно благодаря ролям в советских и российских фильмах он стал популярным), но теперь они потеряли для него всякое значение.
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«Выбросить все на фиг! Я бывал в Белых Столбах (микрорайон города Домодедово Московской области), смотрел мировое кино, знаю, что происходило за весь XX век. А такие грустные дела заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, это история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет», - приводит слова артиста Телеканал «360».