Ивар Калныньш отказался сниматься в российском кино

В своем интервью Ивар Калныньш сказал, что отныне его участие в российских проектах прекращается. 73-летний актер заявил, что о своих прошлых работах не жалеет (ведь именно благодаря ролям в советских и российских фильмах он стал популярным), но теперь они потеряли для него всякое значение.

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