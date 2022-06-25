«Иван в шоке»: Подольская в мини-шортах и белых сандалиях вместе с Пресняковым сводила сыновей в парк развлечений

Подольская покаталась на аттракционах. Она засняла маленького сына, который впервые оказался в подобном месте. ребенок был в костюме и панамке. Он тоже прокатился на карусели.

«Иван пребывает в шоке», – заявила звезда. «Отпраздновали снятие гипса в парке аттракционов. Идеальный день всей семьей», – написала она.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Пресняков идеальный папа. Другие восхитились фигурой певицы. «Классные вы, обожаю вас, Наталья самая модная и стильная, вкус во всем!», «Наталья, такое впечатление, что вы младшего больше любите!», «Какая вы стройная», «Вова молодец, себя посвящает семье», «Шикарная семья», — прокомментировали пост подписчики.

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