«Иван в шоке»: Подольская в мини-шортах и белых сандалиях вместе с Пресняковым сводила сыновей в парк развлечений

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже около 20 лет выступает на сцене. Артистка обрела счастье в браке с Владимиром Пресняковым.
Они порой даже выступают вместе. Пара воспитывает двоих детей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. А звезда недавно отдохнула в Турции. С ней был только младший сын.
Теперь Наталья наслаждается теплой погодой в Москве. Примечательно, что певица 24 июня решила сходить в парк развлечений «Сказка».
Пресняков также сопровождал жену и детей. Артистка для такого случая выбрала мини-шорты цвета барби и белые сандалии. Лук завершили футболка и кепка. Вся семья оделась по-летнему.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская с детьми. Фото: соцсети звезды
Подольская покаталась на аттракционах. Она засняла маленького сына, который впервые оказался в подобном месте. ребенок был в костюме и панамке. Он тоже прокатился на карусели.
«Иван пребывает в шоке», – заявила звезда.
«Отпраздновали снятие гипса в парке аттракционов. Идеальный день всей семьей», – написала она.
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Пресняков идеальный папа. Другие восхитились фигурой певицы. «Классные вы, обожаю вас, Наталья самая модная и стильная, вкус во всем!», «Наталья, такое впечатление, что вы младшего больше любите!», «Какая вы стройная», «Вова молодец, себя посвящает семье», «Шикарная семья», — прокомментировали пост подписчики.
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