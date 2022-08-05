Иван Ургант высмеял новости о предложении проверить его и уволить

Иван Ургант высмеял новости о предложении провести проверку его деятельности на предмет уплаты налогов, а также о требовании инициативной группы уволить его с Первого канала.

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Проверить «налоговую чистоту» Ивана Урганта, а также Чулпан Хаматовой и Максима Галкина предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо с соответствующим призывом он направил на имя Генерального прокурора России.

Требование узнать позицию ведущего, а также режиссера и далее перевоспитать либо уволить с ТВ выдвинули депутаты Госдумы, члены партии «Справедливая Россия — За правду». Они написали письмо руководству Первого канала, министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину.

Иван Ургант предложил в качестве гимна «инициативной группы» использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

А людей, которые написали на него заявления, Иван Ургант назвал Гермионой, Роном и Гарри.