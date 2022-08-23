Иван Ургант возобновил музыкальную карьеру под псевдонимом Гриши Урганта

Иван Ургант, пока его шоу «Вечерний Ургант» на каникулах, решил возобновить музыкальную карьеру под псевдонимом Гриши Урганта. Уже в октябре он готов дать сольный концерт в Москве.

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Ранее ведущий уже записывал песни под псевдонимом, но активно этим видом творчества не занимался.

Однако недавно на канале YouTube Grisha Urgant появился ранее снятый клип на песню коллектива «Моральный кодекс» «Ночной каприз» с участием Паулины Андреевой и Сергея Мазаева.

Сюжет разворачивается где-то на американских просторах, о чем свидетельствуют обстановка и надписи на английском языке.

«Не говори мне лишних слов, я знаю все из детских снов. Границы грез раздвинет дым, я стал иным», — поет в клипе Ургант.