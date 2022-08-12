Иван Ургант подался в айтишники и презентовал новый проект «Вечерний путь в IT»

Ведущий рекламирует онлайн-семинар, в котором примет сам участие.
Иван Ургант.

Иван Ургант. Фото: Global Look Press 

Иван Ургант неожиданно сменил поле деятельности. После «Вечернего Урганта» он пиарит проект «Вечерний путь в IT».

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Ролики с его участием уже появились на YouTube и во «ВКонтакте». Артист предлагает пользователям принять участие в онлайн-семинаре по IT, на котором появится и он сам.

«Время идет. Как быть, куда податься? Эх, непросто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали: может быть, пойти в IT», — говорит в ролике Иван Ургант.

Иван Ургант. Стоп-кадр: YouTube

Отметим, что о смене деятельности Ивана Урганта в своем телеграме ранее рассказал писатель Захар Прилепин. Он не уточнял, каким направлением деятельности займется ведущий, но заявил, что видел его в «Останкино» и думает, что это YouTube-проект, поскольку тот записывал некие видеоподводки.

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