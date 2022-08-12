Иван Ургант подался в айтишники и презентовал новый проект «Вечерний путь в IT»

Иван Ургант неожиданно сменил поле деятельности. После «Вечернего Урганта» он пиарит проект «Вечерний путь в IT».
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ролики с его участием уже появились на YouTube и во «ВКонтакте». Артист предлагает пользователям принять участие в онлайн-семинаре по IT, на котором появится и он сам.
«Время идет. Как быть, куда податься? Эх, непросто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали: может быть, пойти в IT», — говорит в ролике Иван Ургант.
Иван Ургант. Стоп-кадр: YouTube
Отметим, что о смене деятельности Ивана Урганта в своем телеграме ранее рассказал писатель Захар Прилепин. Он не уточнял, каким направлением деятельности займется ведущий, но заявил, что видел его в «Останкино» и думает, что это YouTube-проект, поскольку тот записывал некие видеоподводки.