Иван Ургант подался в айтишники и презентовал новый проект «Вечерний путь в IT»

Иван Ургант неожиданно сменил поле деятельности. После «Вечернего Урганта» он пиарит проект «Вечерний путь в IT».

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Ролики с его участием уже появились на YouTube и во «ВКонтакте». Артист предлагает пользователям принять участие в онлайн-семинаре по IT, на котором появится и он сам.

«Время идет. Как быть, куда податься? Эх, непросто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали: может быть, пойти в IT», — говорит в ролике Иван Ургант.