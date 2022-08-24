Иван Ургант мог заработать на клипе с Паулиной Андреевой от 1,5 млн рублей

На канале YouTube Grisha Urgant появился клип на песню «Ночной каприз» коллектива «Моральный кодекс» с участием Ивана Урганта, Паулины Андреевой и Сергея Мазаева.
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Телеведущий предстает в кадре под псевдонимом Гриши Урганта. Недавно он решил возобновить свою певческую карьеру, уже в октябре москвичи и гости столицы смогут побывать на его концерте по вполне сносной цене — стоимость входных билетов начинается от 2 тысяч рублей.
Пока неизвестно, много ли заработает Ургант на этом шоу, а вот сколько мог получить любимец публики за клип, постарался оценить эксперт КП Андрей Коннов, основатель и генеральный директор коммуникационного агентства Konnov Media.
В клип на песню «Ночной каприз» была интегрирована реклама популярного банка, за такой симбиоз обычно компании весьма неплохо платят.
«Как правило, если речь идет об интеграции в видеороликах, можно отталкиваться от суммы в 1,5-2 млн рублей», — предположил Коннов.