Иван Дорн разорвал все связи с российскими родственниками

Украинский певец Иван Дорн агрессивно высказывается в адрес наших соотечественников. Артист заявил, что даже разорвал все связи со своими российскими родственниками.

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«У меня есть родные в Башкортостане, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот, никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально. Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще, — заявил Дорн.