«Иуда!»: как возненавидели Хаматову из-за ее дружбы с Горбачевым

Ксения Собчак после смерти единственного президента СССР Михаила Горбачева выставила в свой телеграм видео годичной давности.

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На видео показаны кадры из шоу «Осторожно: Собчак!», где Чулпан Хаматова признается в любви к Михаилу Горбачеву. На слова ведущей о том, что в голодных 90-х виноват именно президент СССР, она реагирует однозначно — это не так, считает артистка.

Хаматова благодарит Горбачева за ту свободу, в которой она живет, а в трудностях обвиняет приемника Михаила Горбачева Бориса Ельцина. Чулпан Хаматова призналась, что после того, как люди узнали о ее дружбе с Михаилом Сергеевичем, от нее отписалась половина подписчиков.