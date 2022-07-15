Итальянские каникулы: Нетребко в алых шортах и блузке оверсайз козырнула стройными ногами на пляже

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь мир как выдающаяся оперная певица. Однако артистка нечасто проводит время с семьей.
Она привыкла, что ее гастроли расписаны на год вперед. Правда, в этом году с ней отказались работать в некоторых театрах. Звезда не стала упускать шанс и теперь больше отдыхает.
Еще недавно Анна находилась дома в Вене. Она много готовила и устраивала посиделки с друзьями. Певица приехала в Верону. Первые дни она посвящала прогулкам и хвасталась модными нарядами. А потом артистка выступила на местной арене, восхитив публику.
Теперь Нетребко приехала в Венецию. Она вместе с сыном Тьяго проводит время на пляже. На днях оперная дива в белом мини-платье покрасовалась на побережье. Она успела загореть. На этот раз артистка покрасовалась в алых шортах и чалме. Она также надела пеструю блузку оверсайз. И продемонстрировала стройные ножки.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие заметили, что она постройнела. Певица днем также позировала в топе и вязаной шапочке. С собой она носила сумку причудливой формы. Монохромный образ завершали сланцы.
«В общем — я поняла, что я ничего не боюсь в море — я умею плавать и есть морских гадов! Спасибо каникулам», — заявила звезда.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды