Итальянские каникулы: Нетребко в алых шортах и блузке оверсайз козырнула стройными ногами на пляже

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь мир как выдающаяся оперная певица. Однако артистка нечасто проводит время с семьей.

Она привыкла, что ее гастроли расписаны на год вперед. Правда, в этом году с ней отказались работать в некоторых театрах. Звезда не стала упускать шанс и теперь больше отдыхает.