«Италия, Израиль, Литва»: Бадоева на фоне разговоров о закрытии границ для россиян назвала страны, где ей хорошо

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева решила в микроблоге поднять тему путешествий.

Не по России. В отличие от многих своих подписчиков, имеющая возможность перемещаться по миру, Жанна Бадоева озвучила свой топ-стран. При этом телеведущая уточнила, что перебывала в таком количестве территорий, что не в силах их все запомнить.

«Меня часто спрашивают, какая страна вам в путешествиях понравилась больше всего? Но я никак не могу сказать и выбрать. Я побывала в таком количестве стран, что не то что бы выбрать, а порой, и вспомнить даже сложно, где я была! И все же это лично мои ощущения, они могут и не совпадать со всеми остальными! Мой топ: Италия, Израиль, Литва! Хотя сюда могу добавить и Майорку, и Панаму, и Японию и некоторые места Америки», - поделилась Жанна Бадоева.

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Напомним, с 1 октября возобновит работу программу туристического кешбэка, за поездки по России можно будет вернуть двадцать процентов, но не более 20 тысяч рублей. А за путешествия по Дальнему Востоку - 40 тысяч рублей.