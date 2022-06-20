Истосковался по саду в Грязи: Максим Галкин провел ботанический экскурс в Кесарии

Шоумен Максим Галкин в своем поместье в деревне Грязь разбил огромный сад невероятной красоты. Он его обожает и лично следил за его состоянием. В любое время года — и зимой, и летом, и осенью, и весной, хозяин прогуливался по дорожкам и любовался красотой созданного им ландшафта, рассказывая поклонникам, что и где у него растет.
А сейчас Галкин уже четвертый месяц живет на чужбине — они с Аллой Пугачевой перебрались в Израиль. И здесь в тоске по любимому саду телеведущий не смог пройти мимо красиво цветущего дерева на одной из улиц Кесарии. О нем он с удовольствием рассказал, блеснув своими знаниями.
«Хочу вам показать дерево Делоникс королевский, посмотрите, какая красота! Огненное дерево, невероятно красиво цветет. Еще совсем недавно, когда мы приехали месяца три назад, голые стволы стояли, а теперь оно все вот в таких пурпурно-алых цветах», — поведал шоумен.