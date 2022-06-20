Истосковался по саду в Грязи: Максим Галкин провел ботанический экскурс в Кесарии

Шоумен Максим Галкин в своем поместье в деревне Грязь разбил огромный сад невероятной красоты. Он его обожает и лично следил за его состоянием. В любое время года — и зимой, и летом, и осенью, и весной, хозяин прогуливался по дорожкам и любовался красотой созданного им ландшафта, рассказывая поклонникам, что и где у него растет.

А сейчас Галкин уже четвертый месяц живет на чужбине — они с Аллой Пугачевой перебрались в Израиль. И здесь в тоске по любимому саду телеведущий не смог пройти мимо красиво цветущего дерева на одной из улиц Кесарии. О нем он с удовольствием рассказал, блеснув своими знаниями.