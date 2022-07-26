Истосковался по саду в Грязи: Галкин провел экскурсию по юрмальской теплице

Максим Галкин всегда гордился своим роскошным садом, окружающим замок в Грязи. Шоумен собственноручно возделывал его и часто устраивал видеоэкскурсии для подписчиков, хвастался достижениями, делился планами. Каждое лето они с Аллой Пугачевой выращивали в теплице свои овощи и зелень, чтобы потом вкусно покушать свежими продуктами.
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Но это лето Галкин проводит вдали от дома. И изрядно истосковался по своему любимому саду-огороду. Так, что в Юрмале, где они с Аллой Борисовной и детьми обосновались, развел огород, экскурсию по которому устроил накануне в микроблоге.