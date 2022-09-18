«История появления ребенка его удивила»: жена 77-летнего Якубовича – о его позднем отцовстве

Второй брак с Галиной принес Леониду Якубовичу наследника Артема, который родился, когда ему было уже 49 лет. Но и тут было не все гладко. Супруге не нравилось, что он мало уделяет ей внимания, а потом на горизонте появилась Марина Видо.

Третья жена оказалась на 18 лет моложе телеведущего и в 53 года сделала его папой во второй раз, осчастливив дочерью Варварой.

«Он взрослый, состоятельный человек, поэтому история появления ребенка его удивила. Не то, чтобы он не ожидал такого поворота от наших взаимоотношений. Это же большая ответственность, но он достойно себя повел. С огромной любовью, с невероятной нежностью относился к маленькой, также, как и ко взрослому», — рассказала Марина Видо.

Источник: «Сегодня вечером»/ Первый канал.