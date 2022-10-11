«История очень мутная»: старшего внука Пугачевой не могут найти ни в одной стране

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, долго бывший в тени своих более знаменитых родственников, неожиданно часто стал появляться в заголовках прессы.

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Поводом послужил слух о том, что музыканта мобилизовали, а потом заговорили о том, что это невозможно, поскольку он спрятался в Америке еще три недели назад, сорвав все свои выступления. Теперь же пишут, что все это неправда, и Никита Пресняков никуда не уезжал.

Алена Жигалова в эфире своего шоу «Алена, блин!» задала вопрос, обсуждая эту тему: «Если все это неправда и Никита Пресняков в Москве, то где обращение от самого Никиты Преснякова, который активно ведет свои соцсети? Ни слова от Никиты Преснякова! История эта очень мутная», - прокомментировала Жигалова.

Отметим, что последние посты у Никиты Преснякова в соцсетях датированы десятыми числами сентября, как и у его жены Алены Красновой, что действительно настораживает, поскольку оба представителя знаменитой семьи всегда любили демонстрировать свою жизнь в Интернете. На этих кадрах они позируют еще в Москве.