«История: начало и финал»: Басков показал отношение к украинцам в Европе

Певец Николай Басков в «Телеграме» показал, как к жителям Украины относятся в некоторых странах Европы, например в Бельгии.
«История: начало и финал».
На кадрах можно увидеть некую эмигрантку, которая хотела со своей семьей жить в Бельгии. Сначала она радостно говорит: «Получили мы уже все документы. Пришли карточки из банка. Говорили, что их ждать неделю. Пришли через три дня. Осталось дождаться выплату и найти квартиру». Однако затем риторика заявлений девушки изменилась. Она говорит: «Нас сегодня выгнали из жилья. Мы уже на вокзале. Едем на Украину», — говорит она.
Напомним, что Николай Басков часто делает смелые заявления. Он придерживается яркой патриотической позиции относительно событий на Украине.
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