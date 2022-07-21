Источник объяснил, что за рыженькая красотка сопровождала Джонни Деппа в Италии

В середине июля Джонни Депп спровоцировал слухи о новом романе, когда появился на джазовом фестивале в итальянской Умбрии в компании таинственной рыжеволосой красавицы. 59-летний актер и его новая знакомая явно были рады общению друг с другом и мило улыбались.

Журналисты тут же стали искать информацию, кто эта женщина, и какие у нее отношения со звездой «Пиратов Карибского моря».

Близкий к актеру инсайдер успокоил прессу, отметив, что эта дама имеет отношение к тому, что после долгих месяцев судебных тяжб и отторжения Голливудом Джонни подписался на новый фильм. Он сыграет французского короля в предстоящей европейской картине «Жанна дю Барри».

«Она его учительница французского, и между ними нет никакой романтической связи», - приводит слова источника портал E! News.

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Напомним, Депп сыграет Людовика XV в фильме о любовнице французского короля 18-го века. Выход картины намечен на 2023 год. Это будет первое возвращение актера на большой экран за три года судебных разборок с бывшей женой Эмбер Херд.

Кстати, ранее Джонни подозревали в романе с его адвокатом, которая защищала честь кинозвезды в процессе о домашнем насилии.