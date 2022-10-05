Истинная леди: Кейт Миддлтон в горчичном платье плиссе и лодочках встретилась с матерями и их детьми в больнице

Кейт Миддлтон давно стала частью британской королевской семьи. Она длительное время была герцогиней Кембриджской, но в этом году ей дали новый титул — принцесса Уэльская. Теперь у нее прибавилось обязанностей. Она несколько раз появлялась на публике уже в новом статусе вместе с мужем принцем Уильямом.
Не так давно Миддлтон появилась в Виндзорском замке в синем костюме с узкими брюками. Она уже давно славится своим чувством стиля. Примечательно, что стилисты во дворце помогают ей подбирать образы, которые подходят для мероприятия.
На этот раз Кэтрин отправилась в больницу. Там она встретилась с матерями и их детьми. Принцесса Уэльская для такого случая облачилась в платье плиссе горчичного цвета. Она сделала акцент на тонких щиколотках. Образ дополнили черные лодочки на шпильке. Миддлтон была приветлива, общалась с детьми и даже взяла на руки младенца.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Публика пришла в восторг от того, как выглядит Миддлтон. Примечательно, что она выбрала цвет наряда, который всегда привлекаете внимание к ней и подходит к ее цветотипу. Принцесса Диана в свое время тоже не раз отдавала предпочтение этому оттенку.
«Она обворожительная», «Платье такое красивое», «Как можно не любоваться», «Очень красивая, слов нет», «Вот это леди, сразу видно статус», — стали писать подписчики.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press