Истинная леди: Кейт Миддлтон в горчичном платье плиссе и лодочках встретилась с матерями и их детьми в больнице

На этот раз Кэтрин отправилась в больницу. Там она встретилась с матерями и их детьми. Принцесса Уэльская для такого случая облачилась в платье плиссе горчичного цвета. Она сделала акцент на тонких щиколотках. Образ дополнили черные лодочки на шпильке. Миддлтон была приветлива, общалась с детьми и даже взяла на руки младенца.

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