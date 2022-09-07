«Истерия существует»: Янковский высказался об отмене российской культуры за рубежом

Как отметил Янковский, наука и культура – это общемировые стандарты. Таблица Менделеева придумана русским ученым и с этим ничего поделать нельзя, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что Филипп Янковский женат на актрисе Оксане Фандере. Она уже несколько месяцев публикует крайне противоречивые посты в соцсетях. Однажды звезда даже вывесила кадр с украинским флагом.