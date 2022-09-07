«Истерия существует»: Янковский высказался об отмене российской культуры за рубежом

Режиссер Филипп Янковский заявил, что наслышан об отмене российской культуры за рубежом и не поддерживает данные веяния.
«Истерия существует, но не везде так. Меня должны пригласить в жюри в Локарно. Надеюсь, в следующем году это случится. При этом на фестивале в американском Остине в марте моя дочь Лиза получила приз за лучшую женскую роль. Мне кажется, по-настоящему культурные люди, думающие о профессии, «отменой» артистов не занимаются».
Как отметил Янковский, наука и культура – это общемировые стандарты. Таблица Менделеева придумана русским ученым и с этим ничего поделать нельзя, сообщает РИА Новости.
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Напомним, что Филипп Янковский женат на актрисе Оксане Фандере. Она уже несколько месяцев публикует крайне противоречивые посты в соцсетях. Однажды звезда даже вывесила кадр с украинским флагом.