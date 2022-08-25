Иссохла и потухла: потерявшая былую славу и внешний лоск Лобода экстремально отощала

Даже преданные поклонники сбежавшей из России Светланы Лободы успели заметить, как сдала артистка в последние месяцы. Она потеряла былой лоск, появляясь в соцсетях нечесаной и без макияжа. А теперь и вовсе ужаснула фанатов своей аномальной худобой.

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Перед очередным выступлением певица показала себя в концертном наряде. И все увидели, как исхудала артистка. Увешанная множеством тяжелых цепей, которые свисали с шеи и талии Лободы, обтянутая облегающим комбинезоном, она лишь сильнее подчеркнула свою истощавшую фигуру. Каких-то полгода назад она была одной из самых ярких звезд российской сцены, но ее слава потухла. Как и ее внешний вид.

Добавим, что Лобода в настоящее время реанимирует свою карьеру, выступая бесплатно в Европе. Все деньги артистка, как она заявляет, направляет в помощь землякам. При этом, поет экс-солистка «ВИА Гры» на русском языке.