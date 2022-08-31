«Испытываю к ним неуважение»: Охлобыстин сравнил уехавших звезд с блудными попугаями

Актер Иван Охлобыстин в соцсетях заявил, что уехавшие из страны звезды не предатели, а скорее дураки, приспособленцы и трусы.
«Я просто испытываю к ним неуважение и все. Но честно: мне не хочется, чтобы они возвращались. Мнение, что зритель сам решит, не выдерживает критики. Культура последних десятилетий изуродовала зрителя. Зритель ничего не решит и будет смиренно принимать то, что ему предложат чиновники от культуры».
Как отметил Охлобыстин, не следует приветствовать возвращение блудных попугаев. По его словам, сейчас вообще не время для гламурных балаганов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что за последние месяцы Россию покинули несколько видных звезд шоу-бизнеса. Среди них музыкант Андрей Макаревич, юморист Максим Галкин, актриса Чулпан Хаматова.