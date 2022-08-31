«Испытываю к ним неуважение»: Охлобыстин сравнил уехавших звезд с блудными попугаями

Как отметил Охлобыстин, не следует приветствовать возвращение блудных попугаев. По его словам, сейчас вообще не время для гламурных балаганов.

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Напомним, что за последние месяцы Россию покинули несколько видных звезд шоу-бизнеса. Среди них музыкант Андрей Макаревич, юморист Максим Галкин, актриса Чулпан Хаматова.