«Используют и выкинут»: Пугачевой предрекли страшное будущее

Тайный отъезд Аллы Пугачевой в Израиль до сих пор активно обсуждается в Сети. Одним из тех, кто высказал свое мнение о поступке Примадонны, стал Виталий Милонов.

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Депутата возмутило, что певица оставила страну в сложное время. Такое поведение политик расценил как самое настоящее предательство.