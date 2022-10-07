«Используют и выкинут»: Пугачевой предрекли страшное будущее

Тайный отъезд Аллы Пугачевой в Израиль до сих пор активно обсуждается в Сети. Одним из тех, кто высказал свое мнение о поступке Примадонны, стал Виталий Милонов.
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Депутата возмутило, что певица оставила страну в сложное время. Такое поведение политик расценил как самое настоящее предательство.
«Она трусливо приперлась назад в Россию, не имея смелости сознаться в целях своего визита. Отсюда несвязанная речь, скошенные глаза и вытянутый нос», — высказался Милонов в беседе с 5-tv.ru.
Депутат предположил, что Пугачеву, которая некогда была любимицей публики, ждет незавидное будущее. Ведь за границей она не является звездой.
«Узнаете, насколько горек хлеб предателя, потому что там вы будете не нужны никому. Вас используют и выкинут, но в Россию вам уже пути назад не будет», — подытожил политик.