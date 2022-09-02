«Использует прием лжецов»: Прилучного уличили в обмане о романе с Карпович

Недавно Павел Прилучный высказался о своих отношениях с Мирославой Карпович. Актер ушел от прямых вопросов журналиста, отметив лишь, что они с коллегой никогда не называли себя «парень и девушка».

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По мнению профайлера и преподавателя Института психологии управления Ильи Анищенко, Павел слукавил, когда пытался отрицать их с Мирославой роман.

Об этом специалисту сказало поведение звезды сериала «Мажор». В частности то, как Прилучный в красках расписал достоинства Карпович вместо того, чтобы честно рассказать о личной жизни.