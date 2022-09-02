«Использует прием лжецов»: Прилучного уличили в обмане о романе с Карпович

Актер заверил, что у него не было отношений с коллегой, однако многие ему не поверили.
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Недавно Павел Прилучный высказался о своих отношениях с Мирославой Карпович. Актер ушел от прямых вопросов журналиста, отметив лишь, что они с коллегой никогда не называли себя «парень и девушка». 

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По мнению профайлера и преподавателя Института психологии управления Ильи Анищенко, Павел слукавил, когда пытался отрицать их с Мирославой роман. 

Об этом специалисту сказало поведение звезды сериала «Мажор». В частности то, как Прилучный в красках расписал достоинства Карпович вместо того, чтобы честно рассказать о личной жизни.

«Павел использует один из самых популярных приемов лжецов, который я называю "забалтывание правдой". Заболтай, чтобы собеседник перестал тебя подозревать и вообще забыл, о чем спрашивал», — поделился эксперт по лжи с KP.RU.

Напомним, недавно Прилучный женился во второй раз. Избранницей артиста стала коллега Зепюр Брутян.

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