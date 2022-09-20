«Использовать последний шанс»: Саша Черно задумалась о возвращении на «Дом-2» всей семьей

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно заговорила о плюсах нахождения под камерами.
Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно не так давно засветилась на проекте. Она побывала на Поляне, посетила Лобное.

В телеграм-канале Саша Черно решила заинтриговать свою аудиторию, высказавшись о возможном возвращении на проект. Она попросила поклонников написать, хотели бы они видеть ее с мужем и сыном на телеэкране.

«Ну вот мы с Йосей хотим второго ребенка, например, на проекте весело. У нас последнее время какие-то проблемы вечно. У меня даже были мысли использовать реально последний шанс и на какое-то время прийти на «Дом-2», в место, где у нас в общем-то все начиналось. Вам было бы на такое интересно посмотреть? А если бы пришел Яббаров с Настюхой? Рапунцели всей семьей? Марина с Ромой? Ну все всеми своими семьями? Что скажете?» — написала Саша Черно.

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Мнения аудитории разделились, но большинство все-таки согласились с тем, что присутствие на проекте звезд сделало бы эфиры интереснее.

Саша Черно, отвечая на комментарии, сообщила, что на телестройку ни она, ни Иосиф, конечно же, не вернутся.

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