«Использовал ее в корыстных интересах»: психолог Степанова раскрыла подноготную брака Галкина и Пугачевой

Известный психолог Вероника Степанова проанализировала личность Максима Галкина и пришла к нескольким выводам относительно его брака с Аллой Пугачевой. Разница в возрасте с Примадонной, составляющая 27 лет, не составляет для него проблемы, поскольку он эмоционально был ее ровесником на момент знакомства.

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А вот более интимные вопросы заключения брака Степанова подвергает сомнениям. Шоумен на самом деле скрывает свою истинную природу, а Пугачева ему нужна была для другого.

«Он, конечно же, использовал ее в своих корыстных интересах, - подчеркнула психолог. И пояснила: «Возможность молниеносно взлететь по карьерной лестнице, получить все контракты, которые можно, он это взял и берет до сих пор. Ему стойко кажется, что это он такой гений, а не потому, что он женился на пожилой женщине и получил все эти блага».

Относится к Примадонне Галкин с уважением, как с своей маме. Психолог так и объясняет: «Это дружба, он видит в ней свою мать. В чем-то Аллочка похожа на его маму, есть какой-то общий облик, и Аллочка – это та мать, которую он не спас. Как будто он где-то себя винит, что она заболела, и он мамочку не смог спасти».

Что касается сексуальной ориентации Галкина, Степанова категорична: «Он гей, стопроцентный гей.