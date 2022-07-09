Исполнить последнюю волю певца: семья покойного Шатунова вернулась в Германию

Семья покойного Юры Шатунова покинула Россию и вернулась в Германию, где последние много лет проживал певец. Об этом рассказал близкий друг семьи артиста сайту «Аргументы и факты». Здесь вдове Светлане предстоит вторая часть похорон мужа, который хотел бы покоиться на любимом озере.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Шатунов хотел найти покой там, где любил рыбачить в уединении. Большая часть праха была похоронена на Троекуровском кладбище, остальную часть вдова увезла с собой. Где именно будет исполнена последняя воля артиста, друг семьи подробно рассказал.

«Там нельзя подъехать на машине, нужно оставлять ее на парковке и километров пять идти пешком по лесу. Юра любил порыбачить в тишине. Это было для него идеальным местом. Однажды он взял меня с собой: народу нет, птички щебечут. Все, как Юра любил. Ему нравились глухие места», - рассказал друг семьи.

Напомним, у Шатунова осталось двое детей - 16-летний сын Дэннис и 9-летняя дочь Эстелла.

Смотрите также