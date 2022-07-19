«Ислам и иудаизм не трогает»: Шахназаров прошелся по Собчак после ее глумления над патриархом

Ксения Собчак у себя в Telegram посмеялась над речью патриарха Кирилла. Ей показалось, что он больше походит на политрука, поскольку в своей проповеди использовал слова «патриотизм», «сила оружия», «национальное самосознание» и прочее.

Журналист Михаил Шахназаров не дал спуску светской львице и прошелся по ней в ответ на ее публикацию, припомнив ее богохульство на собственной свадьбе - с гробами и катафалком.