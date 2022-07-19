«Искусственно созданный кумир»: Степанова объяснила успех Пугачевой удачными «банными социальными связями»

Алла Пугачева долгие годы оставалась певицей номер один на советской и российской эстраде. При этом, многие другие артисты обвиняли Примадонну в том, что она не пускала их в шоу-бизнес, всячески препятствуя их карьере. Но женщина, которая поет, до сих пор над этим смеется, мол, так люди оправдывают свою бездарность.

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Психолог Вероника Степанова у себя в YouTube-канале снова подняла эту тему. Она объяснила, как сама Алла Борисовна стала звездой.

«У нее очень легко получалось все по карьерной лестнице потому что она могла устанавливать банные социальные связи. Баня в России – это очень много. Если ты не умеешь париться с чиновниками, ты ничего не получишь. Аллочка это умела», - поведала психолог.

Именно умение находить подход к нужным людям в неформальной обстановке позволило Пугачевой заручиться поддержкой сильных мира сего. И они помогали ей устранять конкуренток.