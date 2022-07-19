«Искусственно созданный кумир»: Степанова объяснила успех Пугачевой удачными «банными социальными связями»

Алла Пугачева долгие годы оставалась певицей номер один на советской и российской эстраде. При этом, многие другие артисты обвиняли Примадонну в том, что она не пускала их в шоу-бизнес, всячески препятствуя их карьере. Но женщина, которая поет, до сих пор над этим смеется, мол, так люди оправдывают свою бездарность.
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Психолог Вероника Степанова у себя в YouTube-канале снова подняла эту тему. Она объяснила, как сама Алла Борисовна стала звездой.
«У нее очень легко получалось все по карьерной лестнице потому что она могла устанавливать банные социальные связи. Баня в России – это очень много. Если ты не умеешь париться с чиновниками, ты ничего не получишь. Аллочка это умела», - поведала психолог.
Именно умение находить подход к нужным людям в неформальной обстановке позволило Пугачевой заручиться поддержкой сильных мира сего. И они помогали ей устранять конкуренток.
«Вспомните, в Советском союзе было только два канала, и там показывали только двух певичек – это Людмила Зыкина и Алла Пугачева. Все. Нулевая конкуренция. Это был искусственно созданный кумир, потому что никого и никуда никогда не пускали, кроме нее. Она заняла эту нишу и не пускала никого, она топила всех – ту же Аллегрову, видела красивую яркую женщину и всем мешала, а в силу того, что у нее были действительно очень хорошие связи, у нее это легко получалось – быть одной на этой сцене», - объяснила Степанова.