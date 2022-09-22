«Искренний ты наш человек»: Симоньян после скандального заявления Пугачевой нанесла новый удар по Галкину*

Алла Пугачева на днях сделала заявление. Она попросила признать ее иноагентом, так как полностью разделяет мнение своего мужа Максима Галкина* по поводу происходящего. Однако журналистка Маргарита Симоньян подвергла сомнению фразы, которыми оперировала Примадонна в своей речи.

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Так, Алла Борисовна подчеркнула, что ее муж — патриот, искренний и порядочный, честный и неподкупный. Но Симоньян поспешила опровергнуть эти слова.

«Искренний». Главное, что мне понравилось здесь, — «искренний». Я про его искренность уже ответила у Соловьева, за что потом огребла! Ну про искренность, — припомнила Симоньян свое заявление об ориентации Галкина* и объяснила: — Я это сделала ровно в тот день, когда он записал пост про то, что Россия врет. Понимаете? Я подумала: «Ах, Россия врет, может быть, рассказать о том, как ты сам врешь всю жизнь, искренний ты наш человек», — высказалась она в эфире передачи «Кеосаян daily» на Rutube.

Симоньян напомнила, что Галкин* распространил недостоверную информацию, тем самым введя в заблуждение множество людей. «То, что он несет — не позиция, это называется солидаризироваться с врагом! Называется, говорить то же самое, что говорят спецслужбы врага, помогать им. Это не иноагент, это коллаборационист», — заметила ведущая.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.