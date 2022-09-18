«Исход ясен»: Курбан Омаров предрек печальную судьбу Алле Пугачевой после ее высказываний

Известная певица Алла Пугачева в это воскресенье, 18 сентября, привлекла всеобщее внимание к своей персоне.

Примадонна сделала громкое заявление, озвучив свою позицию по поводу событий, происходящих сегодня в мире.

На слова Аллы Пугачевой немедленно отреагировали многие известные люди, в их числе и блогеры.

Так, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров дал понять, что считает судьбу Аллы Пугачевой незавидной после таких слов о России.

«Пугачева попросила добавить ее в список иноагентов следом за Галкиным*. Из-за того, что она «солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком». Кажется, исход ясен», - написал Курбан Омаров в микроблоге.

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Напомним, ранее на слова Аллы Пугачевой отреагировали музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущий Владимир Соловьев, журналистка Ксения Собчак и другие известные личности.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.