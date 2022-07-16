Искал солиста: как Кузнецов привел Шатунова в «Ласковый май», где «портили» мальчиков-сирот

В интернате, где учился музыкант, был кружок самодеятельности, который вел композитор и основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Он создал из воспитанников группу. Кузнецов искал солиста. Тогда-то он и обратил взгляд на Шатунова.

«Дал ему гитару в руки. Сказал: «Давай, что можешь». Он спел одну из песен Лозы. Я сказал ему: «Юра, хочешь ты или нет, но тебе придется стать звездой», - рассказывал Кузнецов.

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Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин говорил, что Кузнецов, а также менеджер Шатунова Аркадий Кудряшов якобы совращали музыканта и других мальчиков-сирот из группы.