Искал солиста: как Кузнецов привел Шатунова в «Ласковый май», где «портили» мальчиков-сирот

В эфире документального фильма «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая» рассказали, как певец Юрий Шатунов оказался в музыкальном коллективе.
Первоначальный состав "Ласкового мая". Фото: кадр из фильма «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая»
В интернате, где учился музыкант, был кружок самодеятельности, который вел композитор и основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Он создал из воспитанников группу. Кузнецов искал солиста. Тогда-то он и обратил взгляд на Шатунова.
«Дал ему гитару в руки. Сказал: «Давай, что можешь». Он спел одну из песен Лозы. Я сказал ему: «Юра, хочешь ты или нет, но тебе придется стать звездой», - рассказывал Кузнецов.
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Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин говорил, что Кузнецов, а также менеджер Шатунова Аркадий Кудряшов якобы совращали музыканта и других мальчиков-сирот из группы.