«Ищу способы выздоровления»: Боня загремела в больницу после шаманских церемоний

Виктория Боня не на шутку перепугала поклонников, опубликовав видео из больницы. Звезда показала, как ей делают капельницу, однако не уточнила, что именно с ней произошло.

«Не люблю, когда меня жалеют. Но чувствую, что эту историю, после моего полного исцеления, нужно будет изучить вдоль и поперек. Пока я ищу всевозможные способы полного выздоровления», — поделилась Виктория.