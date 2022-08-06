«Ищу способы выздоровления»: Боня загремела в больницу после шаманских церемоний

Телеведущая показала видео из клиники.
Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Виктория Боня не на шутку перепугала поклонников, опубликовав видео из больницы. Звезда показала, как ей делают капельницу, однако не уточнила, что именно с ней произошло.

«Не люблю, когда меня жалеют. Но чувствую, что эту историю, после моего полного исцеления, нужно будет изучить вдоль и поперек. Пока я ищу всевозможные способы полного выздоровления», — поделилась Виктория.

Напомним, в последние месяцы Боня серьезно увлекалась шаманскими церемониями, в ходе которых употребляют галлюциногенные напитки и яд тропических жаб. 

Звезда даже рекламировала некие ретриты, с помощью которых клиенты якобы смогут открыть третий глаз и даже избавиться от страшных болезней.

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