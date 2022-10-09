«Исчисляется десятками»: Саша Черно объявила о массовом возвращении на «Дом-2» звездных участников

Бывшая участница «Дом-2» Саша Черно в телеграм-канале объявила, что с грядущего понедельника, 10 октября, проект изменит формат.
Звезда телестройки анонсировала приход новых участников, причем, массовый. Среди тех, кто появится на экране в самое ближайшее время, будут и уже хорошо всем известные персонажи.
«Уже в понедельник, 10 числа, в ворота телестройки зайдут новые участники. К слову, речь идет не о двух, трех или даже четырех новичках. Количество будущих строителей любви, если верить слухам, исчисляется десятками. Причем, среди них будут и старички реалити-шоу прошлых лет», - рассказала Саша Черно.
Ранее Саша Черно признавалась, что и ее семье предлагали вернуться на проект. Но, подумав и все взвесив, они с Иосифом Черно отказались.
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Напомним, проект «Дом-2» с апреля 2021 года выходит в эфир на телеканале «Ю». Отмечается, что интерес к шоу у поклонников сейчас совсем не тот, как был во времена, когда телестройку показывали на ТНТ.