«Исчисляется десятками»: Саша Черно объявила о массовом возвращении на «Дом-2» звездных участников

Ранее Саша Черно признавалась, что и ее семье предлагали вернуться на проект. Но, подумав и все взвесив, они с Иосифом Черно отказались.

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Напомним, проект «Дом-2» с апреля 2021 года выходит в эфир на телеканале «Ю». Отмечается, что интерес к шоу у поклонников сейчас совсем не тот, как был во времена, когда телестройку показывали на ТНТ.