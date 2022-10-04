«Исчезнувший» Легостаев нашелся – неожиданный финал

3 октября появились тревожные вести: исчез бывший участник «Фабрики звезд», лидер группы «Dельта» Константин Легостаев. Он находился в Сои, ушел на море купаться – и не вернулся. Артиста искали всю ночь и все утро. Потом нашли – живым и невредимым. В обстоятельствах дела разбирается полиция. Подробности рассказал продюсер Легостаева, Сергей Дворцов. По всей видимости, Константин решил попросту «пошутить». Между тем, его близкие провели очень нервную и тревожную ночь.

«Я был на связи с Олесей – его близкой подругой, которая с ним поехала в Сочи, – рассказал Дворцов. – Мы всю ночь с ней общались. Они была в шоке. А примерно час назад она мне скинула голосовое сообщение, в котором сказала, что не может говорить, ибо находится в Следственном Комитете».

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Продюсер не исключает того, что Легостаев использовал свое «исчезновение» как рекламный трюк.