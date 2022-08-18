«Ирония судьбы», переснятая американцами, вызвала возмущение россиян

На YouTube появился трейлер американской версии легендарного советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Реакция российских зрителей не заставила себя ждать: привыкшие к теплой, ламповой истории, рассказанной Эльдаром Рязановым, они почувствовали себя оскорбленными в лучших чувствах.

Версия кинематографистов ША называется About Fate, в России ее название звучит как «Ирония судьбы в Голливуде», в главных ролях снялись Эмма Робертс и Томас Манн. Снял «Иронию судьбы в Голливуде» Марюс Вайсберг: среди его «детищ» такие фильмы, как «Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе», «Гитлер капут!» Комментарии российских пользователей наполнены гневом и разочарованием.

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