Ирина сообщила о беременности: в семье 67-летнего Кузьмина ожидается пополнение

В семье народного артиста Владимира Кузьмина ожидается пополнение. Его невестка Ирина сообщила, что беременна опять, таким образом 67-летний артист станет дедом во второй раз.

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Напомним, прошлой весной его наградил внучкой Агатой приемный сын Никита и его жена Ирина. В настоящее время они живут в Дубае.

Наследника Владимир Кузьмин усыновил в браке с Татьяной Артемьевой, которого она родила в отношениях с другим мужчиной. Музыкант воспитывал его как родного ребенка.

В настоящий момент Владимир Кузьмин женат на Екатерине Трофимовой, с которой разошелся в 2018-м, а спустя пару лет опять воссоединился.