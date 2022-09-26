Ирина Шейк в черном платье макси отметилась в объятиях Канье Уэста за кулисами показа Burberry

Ирина Шейк является одной из самых известных российских моделей. Но она уже много лет живет в Нью-Йорке. Папарацци часто видят Ирину на улицах города с дочкой Леей.

А в этом году она даже ездила отдыхать с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Однако на первом месте у звезды остается профессия.