Ирина Шейк в черном платье макси отметилась в объятиях Канье Уэста за кулисами показа Burberry

В Лондоне прошел показ новой коллекции Риккардо Тиши в рамках Недели моды. На подиум вышли Белла Хадид и даже Наоми Кэмпбелл.
Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Ирина Шейк является одной из самых известных российских моделей. Но она уже много лет живет в Нью-Йорке. Папарацци часто видят Ирину на улицах города с дочкой Леей.

А в этом году она даже ездила отдыхать с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Однако на первом месте у звезды остается профессия. 

Недавно Ирина участвовала в Неделе моды в Милане. Она посетила несколько мероприятий. Модель предпочла дефилировать в черном платье на показе Versace. А вот в черном мужском костюме она предстала в качестве VIP-гостя на шоу Giorgio Armani.

Теперь Шейк прилетела в Лондон. Она не могла пропустить презентацию новой коллекции  Burberry, так как дружит с модельером Риккардо Тиши. На подиуме модель щегольнула в черном бархатном платье макси с бантом на спине. С ней также дефилировали Белла Хадид и суперзвезда Наоми Кэмпбелл. Из-за смерти королевы Елизаветы II показ ранее был перенесен.

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На этот раз Ирина встретилась с Канье Уэстом, который пришел на мероприятие. Рэпер заглянул на бэкстейдж и пообщался с моделями и дизайнером. Он с радостью обнялся с Шейк — модель и рэпер, улыбаясь друг другу, обнялись и перебросились парой фраз. Напомним, что ранее ходили слухи, что у них роман, но информацию так и не подтвердили. 

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