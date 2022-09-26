Ирина Шейк в черном платье макси отметилась в объятиях Канье Уэста за кулисами показа Burberry

Ирина Шейк является одной из самых известных российских моделей. Но она уже много лет живет в Нью-Йорке. Папарацци часто видят Ирину на улицах города с дочкой Леей.
А в этом году она даже ездила отдыхать с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Однако на первом месте у звезды остается профессия.
Недавно Ирина участвовала в Неделе моды в Милане. Она посетила несколько мероприятий. Модель предпочла дефилировать в черном платье на показе Versace. А вот в черном мужском костюме она предстала в качестве VIP-гостя на шоу Giorgio Armani.
Теперь Шейк прилетела в Лондон. Она не могла пропустить презентацию новой коллекции Burberry, так как дружит с модельером Риккардо Тиши. На подиуме модель щегольнула в черном бархатном платье макси с бантом на спине. С ней также дефилировали Белла Хадид и суперзвезда Наоми Кэмпбелл. Из-за смерти королевы Елизаветы II показ ранее был перенесен.
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На этот раз Ирина встретилась с Канье Уэстом, который пришел на мероприятие. Рэпер заглянул на бэкстейдж и пообщался с моделями и дизайнером. Он с радостью обнялся с Шейк — модель и рэпер, улыбаясь друг другу, обнялись и перебросились парой фраз. Напомним, что ранее ходили слухи, что у них роман, но информацию так и не подтвердили.