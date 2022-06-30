Ирина Шейк от ног до головы: новая возлюбленная Тимати в мини-шортах присела на коленки к рэперу

Тимати давно стал завидным холостяком. После «Фабрики звезд» он стал активно не только писать песни, но и создавать свой бизнес.
А вот в личной жизни артист предпочитает свободу, поэтому так и не женился. Хотя у него есть дочка от модели Алены Шишковой и сын от участницы конкурсов красоты Анастасии Решетовой.
Но недавно Тимати стал появляться на публике с новой возлюбленной. Он проводит время с молодой моделью Валентиной Ивановой. Они улетели вместе на Миконос.
Поклонники привыкли к тому, что рэпер падок на длинноногих красоток. Но на этот раз его выбор сразил россиян, так как Валентина оказалась очень похожа на Ирину Шейк, с которой в свое время звезде приписывали роман, когда топ-модель снялась в клипе артиста.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: соцсети звезды
А на новых кадрах Тимати даже оделся в одном стиле с пассией. Они покрасовались на острове в летних нарядах. Иванова подчеркнула свои длинные ноги, надев джинсовые шорты и рубашку. Она присела на коленки к избраннику.
Поклонники осыпали пару комплиментами. Многие отметили, что теперь ждут развития событий. Одни советуют модели родить малыша рэперу, а другие наоборот — просят дождаться свадьбы. Но есть и те, кто не верят Тимати и считают, что этот роман искусственный и демонстрируется на камеру ради денег.
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Тимати и Валентина Иванова. Фото: соцсети звезды