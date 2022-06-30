Ирина Шейк от ног до головы: новая возлюбленная Тимати в мини-шортах присела на коленки к рэперу

Тимати давно стал завидным холостяком. После «Фабрики звезд» он стал активно не только писать песни, но и создавать свой бизнес.

А вот в личной жизни артист предпочитает свободу, поэтому так и не женился. Хотя у него есть дочка от модели Алены Шишковой и сын от участницы конкурсов красоты Анастасии Решетовой.