Ирина Салтыкова изменилась до неузнаваемости

Звезда «Брата - 2» Ирина Салтыкова появилась в популярном шоу НТВ «Звезды сошлись!». Певица рассказала, как ухаживала за своим отцом, который был парализован десять лет.

«Это важно, когда у человека есть сиделка, мы с мамой тогда так мучились, помощница нам здорово помогала», - заявила артистка, комментируя смерть Бориса Моисеева.

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При этом пользователи заметили, Салтыкова сильно изменилась за последнее время. Некоторые ее даже не узнали.