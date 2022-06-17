Ирина Роднина – о составе новой сборной фигуристов: «Удивительно было, когда в списках значились Медведева и Загитова»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала обнародованный на днях состав сборной России. Он на грядущий сезон выглядит так: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. В резерве оказались Алена Косторная, Дарья Усачева и Майя Хромых.

В основном составе мужской сборной — Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Запасными сделали Дмитрия Алиева, Алексея Ерохова и Макара Игнатова. У многих остались вопросы к этим спискам, но Роднина не видит в них ничего особенного.