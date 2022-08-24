Ирина Хакамада вышла в свет с молодым ухажером с крестом в левом ухе

Мужчина носит крестик в левом ухе. Причем рядом с Хакамадой его видели уже не раз на выставках и премьерах.

Напомним, что Ирине Хакамаде 67 лет. Год назад она овдовела. Ее муж, основатель онлайн-сервиса для изучения иностранных языков Lingualeo Владимир Сиротинский скончался в 65 лет от сердечного приступа, сообщает «Комсомольская правда».

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На протяжении нескольких месяцев Ирина Хакамада соблюдала траур. Позже ее стали замечать в компании молодого мужчины, личность которого она пока не раскрывает.