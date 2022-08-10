IQ ниже инженера: Худяков ответил Гребенщикову на оскорбления народа

Политик считает, что Борис Гребенщиков сильно насолил своей дочке.
Борис Гребенщиков.

Борис Гребенщиков. Фото: Global Look Press

Роман Худяков ответил музыканту Борису Гребенщикову на его высказывания о соотечественниках.

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«О народе с пренебрежением отзывается — мол, IQ у большинства людей низкий, намекая, что у него очень высокий. Сразу хочется провести тесты. Уверен, любой инженер по уровню IQ (как бы мы ни относились к этим тестам) окажется выше Бориса Гребенщикова», — написал в своем телеграме политик.

Худяков уверен, что если человек считает себя просвещенным и духовным, он не может плохо относится к народу, включая собственную дочь, актрису Алису Гребенщикову. Которая, как и многие звезды, в начале событий сбежала из России, а потом вернулась.

«Он же ей по сути испортил карьеру в родной стране. Но дети за отцов, и правда, не отвечают», — рассудил Худяков.

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