IQ ниже инженера: Худяков ответил Гребенщикову на оскорбления народа

Роман Худяков ответил музыканту Борису Гребенщикову на его высказывания о соотечественниках.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«О народе с пренебрежением отзывается — мол, IQ у большинства людей низкий, намекая, что у него очень высокий. Сразу хочется провести тесты. Уверен, любой инженер по уровню IQ (как бы мы ни относились к этим тестам) окажется выше Бориса Гребенщикова», — написал в своем телеграме политик.

Худяков уверен, что если человек считает себя просвещенным и духовным, он не может плохо относится к народу, включая собственную дочь, актрису Алису Гребенщикову. Которая, как и многие звезды, в начале событий сбежала из России, а потом вернулась.