Иосиф Пригожин высмеял наглую Ольгу Бузову

Продюсер задел бывшую ведущую «Дома-2».
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Новоявленный ведущий популярного шоу НТВ «Звезды сошлись» Иосиф Пригожин заявил о том, что ему было страшно на съемках первого выпуска. У продюсера не было опыта, поэтому он все только познает.

Наш журналист спросила: а самому себе он нравится в кадре? Продюсер ответил, вспомнив про Ольгу Бузову.

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«Я не могу как Бузова нагло называть себя самым лучшим. Ой, вот посмотрите на меня. Я все-таки скромный мужчина», — заявил Пригожин Teleprogramma.pro.

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