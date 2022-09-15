Иосиф Пригожин высмеял наглую Ольгу Бузову

Новоявленный ведущий популярного шоу НТВ «Звезды сошлись» Иосиф Пригожин заявил о том, что ему было страшно на съемках первого выпуска. У продюсера не было опыта, поэтому он все только познает.
Наш журналист спросила: а самому себе он нравится в кадре? Продюсер ответил, вспомнив про Ольгу Бузову.
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«Я не могу как Бузова нагло называть себя самым лучшим. Ой, вот посмотрите на меня. Я все-таки скромный мужчина», — заявил Пригожин Teleprogramma.pro.