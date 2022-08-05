Иосиф Пригожин – про Урганта, Галкина и Хаматову: «Слишком много уделяем внимания врагам»

Продюсер Иосиф Пригожин в ответ на инициативу депутата Госдумы проверить Максима Галкина, Чулпан Хаматову, Ивана Урганта на предмет уплаты налогов поразмышлял о том, что слишком уж много внимания достается сегодня этим персонам. И пора бы уже о них забыть.

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«Мне кажется, мы слишком много уделяем внимания врагам, а не тем, кому нужно это внимание. Нужно заниматься свои делом, а мы все время в погоне за теми, кому до фонаря, что про них говорят», - делится продюсер в беседе с «Комсомольской правдой».

Знаменитости покинули страну весной после февральских событий. Иван Ургант вернулся и теперь зарабатывает на корпоративах, а Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию. Поговаривают, что Максим Галкин готовит семью к переезду в США.